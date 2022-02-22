Kylian Mbappe transferinde Luis Campos detayı! Real Madrid'e kalıcı olabilir...

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Real Madrid'in uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak Paris Saint Germain'in izin vermemesi nedeniyle gerçekleştiremediği Mbappe transferi sezon sonunda nihayete erecek.

Haziranda serbest kalacak olan Fransız golcüyü takımda tutmak isteyen PSG, oyuncuyu ikna etmeye çalışırken Real Madrid ise sezon sonunda bonservissiz takıma katmanın peşinde.

AS gazetesi, Mbappe'nin transfer müzakerelerinde yer alan arka plandaki isimleri yazarken bu isimler arasında Luis Campos'un da olduğu görüldü.

Haberde transfer görüşmelerinde yer alan isimlerde Mbappe'nin annesi Feyza Lamari, avukatı Delphine Verheyden, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen temsilcisi Christophe Henrotaye'nin yanı sıra Luis Campos'un adı da yer aldı.

2012-13 sezonunda İspanyol devinde scout olarak görev alan Luis Campos'un Mbappe ile birlikte Madrid'e gidebileceği belirtildi.

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Kylian Mbappe'yi Fransız futboluna kazandıran isimlerden biri olarak bilinen Campos'un oyuncu ve ailesiyle sürekli iletişim halinde olduğu kaydedildi.