Kylian Mbappe transfer kararını verdi! Yeni sözleşme...

Spor Arena Dış Haber | Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın en iyi futbolcuları arasında olan Kylian Mbappe'nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusuydu. PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan ve Real Madrid'in istediği Fransız yıldız için son kararın verildiği belirtildi.

İspanyol Sport gazetesinin haberine göre PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini bir yıl daha uzatacak. PSG'nin sene sonu ortaya çıkabilecek transfer spekülasyonlarının önüne geçmek adına Mbappe'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzatacağı belirtildi.

MBAPPE TAKIMDA KALACAĞININ ONAYINI VERDİ

Mbappe'nin de PSG yönetimi ile anlaştığı ve Fransız ekibine henüz takımda yapılacak çok şey olduğunu söylediği kaydedildi.

REAL MADRID HAMLESİ

Öte yandan Fransız yıldızın Real Madrid'e sempati duyduğu biliniyordu. Genç futbolcunun önümüzdeki sezon PSG'de kalacak olmasına rağmen bir sonraki sene için Real Madrid ciddi bir aday olarak ön plana çıkıyor.

PSG, yeni sözleşme hamlesiyle Real Madrid'in önümüzdeki sezon Mbappe'yi bonservissiz bir şekilde transfer etmesinin de önüne geçmiş oldu.

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