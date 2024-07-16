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Kylian Mbappe Real Madrid imza töreni ne zaman, saat kaçta?

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#Mbappe Real Madrid#Mbappe İmza Töreni#Kylian Mbappe
Kylian Mbappe Real Madrid imza töreni ne zaman, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 12:33

Fransız futbolcu Kylian Mbappe resmen Real Madridli oluyor. Kylian Mbappe imza töreni milyonlarca sporsever tarafından takip ediliyor. İspanya LaLiga'da Real Madrid, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Kylian Mbappe için bugün imza töreni düzenleyecek. Peki, Kylian Mbappe Real Madrid imza töreni ne zaman, saat kaçta?

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Mbappe Real Madrid’de imza törenine çıkıyor. Fransız yıldız Mbappe, Madrid devine bugün resmen katılacak. Santiago Bernabeu'da düzenlenecek imza töreni öncesinde sağlık kontrollerinden geçen 24 yaşındaki oyuncu, resmi imzaların atılmasının ardından taraftarın önüne çıkacak.

 

KYLİAN MBAPPE REAL MADRİD İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kylian Mbappe, Real Madrid kariyerine bugün resmen başlayacak. Santiago Bernabeu'da düzenlenecek imza töreni öncesinde sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncu, resmi imzaların atılmasının ardından taraftarın önüne çıkacak. 80 bini aşkın taraftarın katılmasınının beklendiği imza töreni için çıkan tüm biletler tükendi. Kylian Mbappe, yeni sezonda Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek. Mbappe imza töreni Türkiye saati ile saat 13.00’te başlayacak. Yayın Real Madrid’in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

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#Mbappe Real Madrid#Mbappe İmza Töreni#Kylian Mbappe

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