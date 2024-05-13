Kylian Mbappe, PSG taraftarları önünde son maçına çıktı

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Ligue 1'de şampiyonluğu garantileyen PSG, evinde Toulouse'u ağırladı.

Maçın 8. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı golle öne geçen PSG'ye, Toulouse hızlı bir yanıt verdi. 13. dakikada Thijs Dallinga'nın golüyle skor eşitlendi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Toulouse, 68. dakikada Yann Gboho'nun golüyle öne geçti. Maçın son anlarında, 90+5'te Frank Magri'nin attığı golle Toulouse skoru 3-1'e getirerek maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte PSG 70 puanda kalırken, Toulouse puanını 43'e yükseltti.

MBAPPE'DEN VEDA

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, taraftarları önünde son maçına çıktı.

Fransız yıldız, hafta içinde yayınladığı bir video ile sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

PSG, ligde kalan maçlarında Nice ve Metz ile karşılaşacak. Mbappe, Lyon'la oynanacak Fransa Kupası maçının ardından takıma veda edecek.

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MBAPPE NE DEMİŞTİ

Sosyal medya üzerinden video paylaşan Mbappe, şunları söylemişti:

"Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain'deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız"

REAL MADRID'E İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid ile adı sıklıkla anılan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe'nin İspanyol deviyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bu dev transferi açıklamaya hazırlanıyor.

ARTIK PSG EFSANESİ

2017-18 sezonunun başında Monaco'dan rekor bir bonservis ücretiyle Paris Saint-Germain'e transfer olan Kylian Mbappe, Fransız ekibiyle 307 maça çıktı ve 256 gol, 91 asist yaptı.

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PSG formasıyla 6 kez Ligue 1, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 kez Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca ligde 5 kez gol kralı oldu.

PSG ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDI

Paris ekibi, geçen hafta Le Havre ile 3-3 berabere kalarak 2023-24 sezonunu şampiyonlukla bitirmeyi garantilemişti. Toulouse maçı sonrasında düzenlenen seremonide şampiyonluk kupasını kaldırdı.