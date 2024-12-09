Kylian Mbappe performans düşüklüğünün sebebini açıkladı: Aşk acısı...

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İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'in yaz transfer döneminde PSG'den bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Kylian Mbappe, sergilediği performansla beklentinin altında kaldı.

PSG formasıyla harikalar yaratan ve aktif olarak dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Mbappe, Real Madrid'de istikrar yakalayamazken tepkilerin de odağı oldu.

Fransız medyasından Clique TV'ye açıklamalarda bulunan Fransız Süperstar, performans düşüklüğünün sebebini itiraf etti.

'BİR ZAMANLAR AŞIKTIM'

Kylian Mbappe, "Bir zamanlar aşık olduğum biri vardı, artık değilim ama yeniden aşık olmayı dilerim" ifadelerini kullandı.

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TECAVÜZ İDDİALARINA YANIT

Öte yandan Mbappe, Stockholm'deki bir otelde kendisine yöneltilen tecavüz iddialarına da açıklık getirdi. Herhangi bir endişesi olmadığını belirten Fransız golcü şu sözleri sarf etti:

"Şaşırdım. Bunlar, önceden öngöremeyeceğiniz şeyler. Bu konuda hiçbir belge almadım, hiçbir celp gelmedi. Herkes gibi ben de sadece basından okudum. İsveç hükümeti bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

Hiçbir endişem yok. Bu durum beni rahatsız etmedi çünkü kendimden eminim. Hakkımda çok fazla dedikodu var ama benim tek amacım işime odaklanmak ve olayın nasıl sonuçlanacağını görmek. Eğer adalet beni çağırırsa, gider ve ifade veririm."

11 GOL, 2 ASİST

Bu sezon Real Madrid formasıyla 21 maçta sahaya çıkan Kylian Mbappe, 11 gol attı ve 2 kez de gol pası verdi.