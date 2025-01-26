Kylian Mbappe hat-trick yaptı, Real Madrid zirvede farkı açtı! Arda Güler...

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Real Valladolid ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 21. haftasında kozlarını paylaştı.

Estadio José Zorrilla'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30, 57 ve 90. (P) dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

REAL FORMASIYLA İLK HAT-TRICK

Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla ilk kez bir maçta 3 gol atma sevinci yaşadı.

ARDA, 73'TE OYUNA GİRDİ

Milli futbolcumuz Arda Güler, 73. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan ve puanını 49'a yükselten Real Madrid, en yakın rakibi Atletico ile arasındaki puan farkını da 4'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez yenilen Valladolid ise 15 puanla 20. sırada yer aldı.

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Real Madrid gelecek hafta Espanyol deplasmanına çıkacak. Valladolid ise Villarreal deplasmanında galibiyet arayacak.