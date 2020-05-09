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GeriFutbol Kylian Mbappe gol krallığı ödülünü paylaşmak istiyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 00:04,Son Güncelleme:

Kylian Mbappe gol krallığı ödülünü paylaşmak istiyor!

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Kylian Mbappe gol krallığı ödülünü paylaşmak istiyor!
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2019-2020 sezonunun gol kralı ilan edilen Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirtti.

21 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada tebrik mesajları için teşekkür ederek, "Ancak Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe'ye verilmişti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler sonlandırılmış ve lider PSG şampiyon ilan edilmişti.

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