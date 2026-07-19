Kylian Mbappe: 'En golcü olmak yerine finalde olmayı tercih ederdim!'

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi.

Tam 10 golün çıktığı mücadeleyi İngilizler 6-4 kazanarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

KYLİAN MBAPPE, MESSİ'Yİ GERİDE BIRAKTI VE TARİHE GEÇTİ

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, İngiltere maçında Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. İngiltere karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası tarihinde 22 gole ulaşan Fransız oyuncu, 21 gollü Lionel Messi'yi geride bırakarak zirveye yerleşti.

🇫🇷 Mbappe tekrar sahnede! Fark 1'e indi



pic.twitter.com/ZLo17UCOUv — Spor Arena (@sporarena) July 18, 2026

27 yaşındaki oyuncu bu seneki turnuvada da 10 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi.

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Mbappe'nin karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"İNSANLARIN FORMAYA SAYGI GÖSTERMEDİĞİMİZİ SÖYLEMESİNİ ANLAYABİLİYORUM"

"İki çok farklı devre vardı. İlk yarıda, bazılarının bunun bir şaka olduğunu, formaya saygı göstermediğimizi söylemesini anlayabiliyorum. Ben ise daha insani davrandığımızı söyleyebilirim. Ne yazık ki, tamamen şaşkına döndük. Bizi gerçekten uyandırdılar. İkinci yarıda ise yeniden üst düzey oyunculara, duygularını bir kenara bırakmış zihinsel makinelere dönüştük.

"EN ÇOK DESCHAMPS ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Yapmayı bildiğimiz şeyi yaptık; ikinci yarıyı kazandık. Ama sonuçta maçı kazanamadık. Buna en çok teknik direktörümüz adına üzülüyorum. Onun için bir şeyler yapmak istiyorduk ama ne yazık ki ilk yarı, onu hayal kırıklığına uğrattığımız izlenimini verdi. Oysa hissetmek istediğimiz şey bu değildi. Futbol böyle bir oyun. Teknik direktörümüze bugüne kadar yaptıkları için teşekkür etmek istiyoruz. Bu maç, Deschamps'ın efsanesine gölge düşürmeyecek.

"TARİHİN EN GOLCÜ OYUNCUSU OLMAK YERİNE FİNALDE OYNAMAYI TERCİH EDERDİM"

Messi finalde gol atacak, bundan eminim. Ben sadece takımımın kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Dünya Kupası'nda çok gol atmak, bazı yönlerden gelişmenizi sağlar. Tarihin en golcü oyuncusu olmak yerine finalde oynamayı tercih ederdim. Bu rekor mirasım açısından güzel ama bugün düşündüğüm ilk şey bu değil."