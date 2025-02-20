Kylian Mbappe çıldırdı, Real Madrid Manchester City'e kabus gibi çöktü! Arda Güler...

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İspanya La Liga devi Real Madrid ile Premier Lig temsilcisi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4, 33 ve 61. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Manchester City'nin tek sayısı ise 90+2. dakikada Nico Gonzalez'den geldi.
ARDA GÜLER SÜRE ALMADI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, kadroda yer almasına rağmen mücadelede süre bulamadı.
Bu sonucun ardından toplam skoru 6-2'ye getiren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan ekip oldu.