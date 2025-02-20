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Kylian Mbappe çıldırdı, Real Madrid Manchester City'e kabus gibi çöktü! Arda Güler...

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#Şampiyonlar Ligi#REAL Madrid#Manchester City
Kylian Mbappe çıldırdı, Real Madrid Manchester Citye kabus gibi çöktü Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 00:52

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçta kazanan taraf Real Madrid oldu.

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İspanya La Liga devi Real Madrid ile Premier Lig temsilcisi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında kozlarını paylaştı.

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Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4, 33 ve 61. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Manchester City'nin tek sayısı ise 90+2. dakikada Nico Gonzalez'den geldi.

Kylian Mbappe çıldırdı, Real Madrid Manchester Citye kabus gibi çöktü Arda Güler...

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, kadroda yer almasına rağmen mücadelede süre bulamadı.

Bu sonucun ardından toplam skoru 6-2'ye getiren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan ekip oldu.

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#Şampiyonlar Ligi#REAL Madrid#Manchester City

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