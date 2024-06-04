Kylian Mbappe, Arda Güler ile yarışıyor! Dünyada başka rakibi yok...

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La Liga ekibi Real Madrid, son olarak Paris Saint-Germain forması giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid'in Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. İspanyol ekibi bu transfer için Paris Saint-Germain’e bonservis bedeli ödemeyecek.

Mbappe transferiyle tüm dünyada büyük ses getiren Real Madrid'in hamlesi sonrasında gündeme milli futbolcumuz Arda Güler geldi.

İspanyol basını, Fransız yıldızın, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu gün yapılan duyurudaki beğeni sayısını aşamadığına dikkat çekti.

'TÜRK İNCİSİNİ GEÇEMEDİ'

Haberin devamında 'Türk incisi' olarak adlandırılan Arda Güler'in 944 bin beğeniyle Real Madrid'in sosyal medyada en çok ses getiren oyuncusu olduğu belirtildi.

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Mbappe'nin transfer duyurusunun global boyutta henüz 848 bin beğeniye ulaştığı ve ilerleyen sürede nasıl bir seviyeye erişeceğinin ise merakla beklendiği kaydedildi.

MBAPPE, PARİS SAINT-GERMAIN KARİYERİNDE 308 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kylian Mbappe’nin bonservisini 2018 yılında Monaco’dan 180 milyon Euro bedelle almıştı. Geride kalan 7 sezonda Paris Saint-Germain formasını 308 maçta giyen Mbappe, 256 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, 108 tane de asist yaptı. Mbappe, Paris Saint-Germain ile 6 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KYLIAN MBAPPE’DEN REAL MADRİD PAYLAŞIMI

Real Madrid’in kadrosuna kattığını duyurduğu Fransız futbolcu Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait Real Madrid formalı fotoğraflarını paylaşarak hayallerine kavuştuğunu söyledi.

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La Liga ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu da transferi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çocukluğunda giydiği Real Madrid ürünleriyle fotoğraflarını paylaşan Mbappe, Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı da yayımladı. Başarılı futbolcu paylaşımına not olarak da hayallerinin kulübüne kavuştuğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.