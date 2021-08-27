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GeriFutbol Kylian Mbappe, 180 milyon Euro'ya Real Madrid'e gidiyor
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 01:09 | Son Güncelleme:

Kylian Mbappe, 180 milyon Euro'ya Real Madrid'e gidiyor

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Lionel Messi’nin transferinin ardından takımdan ayrılmak istediğini PSG yönetimine bildiren Kylian Mbappe, Real Madrid’e transfer oluyor.

Yeni sözleşme teklifini 6 kez reddeden genç santrforu ikna edemeyen PSG yönetimi, Real Madrid’in 150 milyon Euro artı 30 milyon Euro bonus şeklindeki teklifini kabul etti.

İspanyol Marca gazetesi, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin, “Real Madrid’in Mbappe için yaptığı teklifi kabul ettik. Transfer yarın (bugün) sonuçlanacak” dediğini duyurdu.

PSG ile 4 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve Fransa Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası kazanan yıldız golcü, şimdiden dünya futbolunun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

Kylian Mbappe, 180 milyon Euroya Real Madride gidiyor

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