Kyler Murray, FaZe’ye katıldı

Espor sektörü hızla büyümeye devam ederken, sektöre katılan geleneksel sporculara bir yenisi daha eklendi. Eski ve başarılı espor organizasyonlarından olan FaZe, bugün markalarının sınırlarını genişlettiğini gösteren bir haberi paylaştı. Amerikan futbolunun ünlü isimlerinden olan NFL’in eski oyuncularından Kyler Murray, Kaliforniya merkezli organizasyona katıldı.

