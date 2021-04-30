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eSpor
Haber Giriş: 30.04.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Kyler Murray, FaZe’ye katıldı

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Kyler Murray, FaZe’ye katıldı

Amerikan futbol oyuncusu, espor organizasyonu FaZe’ye katıldı.

Espor sektörü hızla büyümeye devam ederken, sektöre katılan geleneksel sporculara bir yenisi daha eklendi. Eski ve başarılı espor organizasyonlarından olan FaZe, bugün markalarının sınırlarını genişlettiğini gösteren bir haberi paylaştı. Amerikan futbolunun ünlü isimlerinden olan NFL’in eski oyuncularından Kyler Murray, Kaliforniya merkezli organizasyona katıldı.

Organizasyon bu haberi Twitter hesapları üstünden paylaştığı bir video ile duyurdu. FaZe kurucu ortağı Ricky "FaZe Banks" Bengston, Kyler Murray'i Thomas "Temperrr" Oliveira, Nate Hill ve diğerleriyle birlikte oyunculara duyuruldu. Murray videoda FaZe’ye katılmanın büyük bir onur olduğunu söyledi.

Murray, Twitch’te düzenli olarak Madden NFL ve Call of Duty: Warzone yayını yapıyor.

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