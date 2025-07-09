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Kyle Walker-Peters'a en iyi teklif Fenerbahçe'den! İşte önerilen sözleşme

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#Transfer#Fenerbahçe#Kyle Walker-Peters
Kyle Walker-Petersa en iyi teklif Fenerbahçeden İşte önerilen sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 09:37

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi elinde olan ve Beşiktaş'ın da renklerine bağlamak istediği İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'a en iyi resmi teklifi yapan takım oldu.

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Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile biten sözleşmesini yenilememiş ve Birmingham’a transfer olmuştu. Yeni sağ bek arayışına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir isim için devreye girdi: Kyle Walker-Peters... Southampton’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncuya geçen hafta Beşiktaş da teklif yapmıştı.

Ayrıca altyapısından yetiştiği Tottenham ile Everton da 28 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyordu. Sarı-lacivertliler, Peters’ın kapısını cömert bir teklifle çaldı.

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4 MİLYON EURO İMZA PARASI, YILLIK 2.4 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya 4 milyon euro imza parasının yanı sıra yıllık 2.4 milyon euro maaşla 4 senelik sözleşme teklif etti.

İNGİLİZ BASINI: "EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN"

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Walker-Peters’ı isteyen takımlar arasında şu ana dek masaya en iyi teklifle oturan Fenerbahçe oldu.

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Kyle Walker-Petersa en iyi teklif Fenerbahçeden İşte önerilen sözleşme

YÖNETİM 'EN KISA SÜREDE' GERİ DÖNÜŞ İSTEDİ

Yönetim, başarılı sağ bekin temsilciliğini yapan ve Jose Mourinho’nun da çalıştığı menajerlik firması CAA Base’den en kısa sürede geri dönüş yapmalarını istedi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kyle Walker-Peters

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