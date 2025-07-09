Kyle Walker-Peters'a en iyi teklif Fenerbahçe'den! İşte önerilen sözleşme

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Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile biten sözleşmesini yenilememiş ve Birmingham’a transfer olmuştu. Yeni sağ bek arayışına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir isim için devreye girdi: Kyle Walker-Peters... Southampton’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncuya geçen hafta Beşiktaş da teklif yapmıştı.

Ayrıca altyapısından yetiştiği Tottenham ile Everton da 28 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyordu. Sarı-lacivertliler, Peters’ın kapısını cömert bir teklifle çaldı.

4 MİLYON EURO İMZA PARASI, YILLIK 2.4 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Jamaika asıllı İngiliz oyuncuya 4 milyon euro imza parasının yanı sıra yıllık 2.4 milyon euro maaşla 4 senelik sözleşme teklif etti.

İNGİLİZ BASINI: "EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN"

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Walker-Peters’ı isteyen takımlar arasında şu ana dek masaya en iyi teklifle oturan Fenerbahçe oldu.

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YÖNETİM 'EN KISA SÜREDE' GERİ DÖNÜŞ İSTEDİ

Yönetim, başarılı sağ bekin temsilciliğini yapan ve Jose Mourinho’nun da çalıştığı menajerlik firması CAA Base’den en kısa sürede geri dönüş yapmalarını istedi.