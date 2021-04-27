Kyle Walker ırkçı mesajları ifşa etti! Facebook harekete geçti, yeni özellik...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Kyle Walker, İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek zafere ulaştıkları maçın ardından kendisine gelen ırkçı mesajı ifşa etti.

Son dönemde özellikle sosyal medyada artan ırkçılığa ve siber zorbalığa maruz kalan son isim Kyle Walker oldu. Lig Kupası finalinin ardından kendisine gelen ırkçı bir mesajı kişisel sosyal medya hesabından paylaşan 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, söz konusu paylaşımına "Bu ne zaman sona erecek?!" notunu düşerek Instagram'ı etiketledi ve bu çirkin harekete tepki gösterdi.

FACEBOOK HAREKETE GEÇTİ

Yalnızca 3 takipçisi ve herhangi bir paylaşımı olmayan sahte hesaptan gelen mesajda ırkçı ifadelerin yanı sıra Kyle Walker'ın ailesinin de hedef alınmış olması İngiltere'de varolan bir tartışmayı alevlendirdi ve Facebook konuyla ilgili harekete geçti.

Yaşanan çirkin olayın ardından Facebook yetkililerine ulaşan Sky Sports, Kyle Walker'ın söz konusu ırkçı mesajı kendi kişisel sosyal medya hesabından paylaşmasından önce mesajı gönderen sahte hesabın askıya alındığı bilgisine ulaştı.

Aynı zamanda Instagram'ın da sahibi olan Facebook kaynaklarına dayandırılan haberde, sosyal medya devinin ırkçı mesajları otomatik olarak tespit edecek ve alıcıya ulaşmasını engelleyecek yeni bir eklenti üzerinde çalıştığı kaydedildi.

YENİ ÖZELLİK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İnternet üzerindeki ırkçılığı boykot etmek üzere Thierry Henry'nin sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından başta İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi ve bazı kulüpler olmak üzere ülkenin önemli futbol paydaşları, önümüzdeki hafta sosyal medyayı boykot etme kararı almıştı.

Alınan bu kararın ardından futbol paydaşlarının yanında olduğunu açıklayan Facebook İçerik Politikası Yöneticisi Fadzai Madzingira, ırkçı mesajların alıcıya ulaşmasını engelleyecek bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Fadzai Madzingira, "Yaşanan hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Geçmişte insanlar fikir ayrılığına düştükleri şeyleri boykot ederlerdi ancak şimdi durum çok farklı. Bu kez biz de boykot kararı alanlarla aynı taraftayız. Uygulamaların bu tarz tacizlere izin vermemesi üzerine çalışıyoruz. Kullanıcılar ve insanlar bu tarz mesajlarla uğraşmak zorunda olmamalı. Bu doğrultuda nasıl geliştirmeler yapacağımız ve insanları nasıl daha güvende hissettireceğimiz üzerine tartışıyoruz.

THIERRY HENRY SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Fransız teknik direktör ve eski yıldız futbolcu Thierry Henry "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı yeterince önlem alınmaması nedeniyle sosyal medya platformlarını kapattı.

Son olarak ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'te teknik direktörlük görevi yapan Henry, sosyal medya platformlarının "ırkçılık ve siber zorbalığa" karşı hesap verilebilir olması gerektiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetmişti:

"Irkçılık, zorbalık ve bireylere yönelik zihinsel işkence görmezden gelinemeyecek kadar zehirlidir. Burada hesap verilebilirlik zorunludur. Bir hesap oluşturmak ve buradan tacizde bulunmak fazlasıyla kolay. Bu değişene kadar, hesaplarımı tüm sosyal platformlarda devre dışı bırakacağım."