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Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısına hazır

#Voleybol#Sultanlar Ligi#Kuzeyboru
Kuzeyboru, Sultanlar Liginin ikinci yarısına hazır

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru, 2021-2022 sezonu ikinci yarısına iddialı hazırlanıyor.

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Kuzeyboru, 9 Ocak Pazar günü saat 17.00’ de Aksaray Spor Salonu'nda Sarıyer Belediyespor’u konuk edecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Kuzeyboru'da açıklamalarda bulunan başantrenör Kamil Söz, “Lige çok kötü bir başlangıç yapmak takımı moral ve motivasyon olarak çok kötü bir yere getirdi fakat Mert Grup Sigorta maçı ile iyi bir çıkış ve motivasyon yakaladık. Ondan sonra sadece Fenerbahçe ile Eczacıbaşı'na maç verdik. Diğer maçları tamamını kazandık ve bu bizim için çok ciddi bir yükseliş oldu. Özellikle Vakıfbank galibiyeti çok büyük şeyler kazandırdı. Aksaray’da dünya şampiyonu bir takımı yenmek bizim çok önemliydi. Takıma çok iyi bir enerji verdi ve ilk yarıyı iyi bir yerde bitirdik. 1 aylık dönemde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İkinci yarıda ilk yarıdan daha iyi bir şekilde gitmek ve ekstra galibiyetler almak istiyoruz. Şu anda ligde 8’inci sıradayız ve hedefimiz 6’ncı sırayı çıkarak Avrupa kupalarına gitmek. Almanya Milli Takımı’nın en iyi smaçörlerinden birisini transfer ettik. Ondan da iyi şeyler bekliyoruz” diye konuştu.

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VOLEYBOL KÜLTÜRÜ OLAN BİR ŞEHİR”

Söz, ligin ikinci yarısını iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söylerken, “Sarıyer tehlikeli bir takım. Bu kesinlikle kazanmak ve ikinci yarıya da galibiyetle başlamak işitiyoruz. Çünkü ondan sonraki hafta Türk Hava yolları ile kupa maçıyla artı lig maçımız var. Lige iyi başlayıp ikinci yarıya enerjik girmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımız bizim için çok değerli, maçlarımıza tüm Aksaray halkını bekliyoruz. Kazandığımız maçlarda seyircimizin çok büyük desteği oldu. Bana göre Türkiye’deki en iyi taraftar gurubunun olduğu yer Aksaray ‘de gerçekten voleybolu iyi biliyorlar. Ne zaman destekleyeceklerini iyi biliyorlar. Voleybol kültürü olan bir şehir. Onlar bizim adeta 7’nci oyuncumuz ve iyi bir güç ve moral ile motivasyon oluyorlar. İkinci yarının ilk maçına iddialı hazırlanıyoruz ” ifadelerini kullandı.

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KARASOY: HEDEFİMİZ PLAY-OFFLAR

Takım kaptanı Arelya Karasoy, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirerek, ”1 aylık iyi bir hazırlık sürecinden geçtik ve lige çok iyi bir şekilde hazırlandık. Aksaray’da Sarıyer’i konuk edeceğiz. İlk devre kaybetmiştik. Bu yüzden bizim için çok önemli bir maç ve yeni bir arkadaşımızda bize katıldı. Hedefimiz ilk etapta Play-Offlara girip, sonrasında Avrupa’ya gitmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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#Voleybol#Sultanlar Ligi#Kuzeyboru

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