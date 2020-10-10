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Voleybol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 19:45 | Son Güncelleme:

Kuzeyboru 3-1 İlbank

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Kuzeyboru 3-1 İlbank
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru, İlbank'ı 3-1 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Kuzeyboru: 3 - İlbank: 1
Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic, (Dilek Kınık)
İlbank: Mori, Ceren Karagöl, Yaprak Erkek, Yasemin Özel, Jack, Ezgi Arslan, (Ceren Önal, Birgül Parlak, Tuğçe Öcal)
Setler: 25-16, 25-18, 23-25, 25-23
Süre: 126 dakika (24, 29, 37, 36)

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