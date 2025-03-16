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Kuzeyboru 1-3 Fenerbahçe Medicana maç sonucu (Vodafone Sultanlar Ligi)

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#Fenerbahce Medicana#Kuzeyboru#Voleybol
Kuzeyboru 1-3 Fenerbahçe Medicana maç sonucu (Vodafone Sultanlar Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 17:08

Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Kuzeyboru'yu mağlup etti.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe MedicanaKuzeyboru'yu deplasmanda 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül

Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)

Setler: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25

Süre: 105 dakika

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#Fenerbahce Medicana#Kuzeyboru#Voleybol

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