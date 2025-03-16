Kuzeyboru 1-3 Fenerbahçe Medicana maç sonucu (Vodafone Sultanlar Ligi)

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-1 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürhan Gül
Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Hristina Vuchkova (Gizem Örge, Eda Erdem, Safronova)
Setler: 22-25, 16-25, 25-17, 19-25
Süre: 105 dakika