Kuzeyboru 0-3 Nilüfer Belediyespor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. hafta erteleme müsabakasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Koray Yılmazgil, Halid Cerit
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Merve Cepni, Arzum Tezcan)
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer)
Setler: 25-27, 12-25, 20-25
Süre: 92 dakika (36, 25, 31)
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