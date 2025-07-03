Kuzey Tunçelli, üs üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

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Slovakya’nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte finale yükselen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:45.05'lik derecesiyle bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Rekortmen sporcu daha önce Belgrad’daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası (1500 metre serbest / 14:55.64) ve Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğindeki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda (1500 metre serbest / 14:41.89 / Dünya Gençler, Avrupa Gençler, Şampiyona, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorları) altın madalyanın sahibi olmuştu.