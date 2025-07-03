×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Kuzey Tunçelli, üs üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Tunçelli#Avrupa#Slovakya
Kuzey Tunçelli, üs üste 3. kez Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 21:31

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Kuzey Tunçelli, üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Haberin Devamı

Slovakya’nın Samorin şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte finale yükselen milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:45.05'lik derecesiyle bu mesafede üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Rekortmen sporcu daha önce Belgrad’daki Su Sporları Avrupa Şampiyonası (1500 metre serbest / 14:55.64) ve Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğindeki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda (1500 metre serbest / 14:41.89 / Dünya Gençler, Avrupa Gençler, Şampiyona, 17-18-19+ yaş Türkiye rekorları) altın madalyanın sahibi olmuştu.

Gözden KaçmasınHakan Balta, Galatasaraydaki görevinden ayrıldıHakan Balta, Galatasaray'daki görevinden ayrıldı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Tunçelli#Avrupa#Slovakya

BAKMADAN GEÇME!