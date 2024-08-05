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Kuzey Tunçelli, hedefini anlattı: Söz veriyorum, rekor ve madalya için çalışacağım

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#Paris2024#Kuzey Tunçelli#Olimpiyat Oyunları
Kuzey Tunçelli, hedefini anlattı: Söz veriyorum, rekor ve madalya için çalışacağım
Banu Yelkovan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 07:00

Erkekler 1.500 metrede olimpiyat 5.’si olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, hedefini anlattı. 14.41.22’lik derecesiyle dünya gençler rekoru kıran Kuzey, “Tüm Türkiye’ye söz veriyorum, hedeflerimi gerçekleştireceğim” dedi. Yarışta ABD’li Finkel, 14.30.67 ile dünya rekoru kırıp altın madalya kazandı.

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Türk yüzmesinin altın çocuğu 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris 2024’te hepimizi gururlandıran ve umutlandıran bir dereceye imza attı. Erkekler 1.500 metre serbest final yarışını 14.41.22’lik derecesiyle 5. sırada bitiren genç yüzücü, dünya gençler rekorunu kırdı. Yarışta ABD’li Bobby Finke 14.30.67 ile dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

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GURUR VERiCi

Olimpiyatta tarihimizin en iyi derecesini elde eden Kuzey, yarış sonrası şunları söyledi: “Benim için çok güzel bir başlangıç. Burada olmak çok gurur verici. Bu kadar seyirci önünde yüzmek insana inanılmaz gaz veriyor. Dünya rekoru kırılan bir yarışta gençler rekoru kırmak benim için çok değerli. Tüm Türkiye’ye söz veriyorum; bir dahaki olimpiyatta madalya almak ve dünya rekoru için hiçbir zaman durmadan çalışacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim.”

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#Paris2024#Kuzey Tunçelli#Olimpiyat Oyunları

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