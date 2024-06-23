Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu!

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Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde yer alan milli sporcu Kuzey Tunçelli, Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da 17-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Su Sporları Avrupa Şampiyonası’nda birinci oldu. Şampiyonada 1500 metre serbestte 14:55.64’lük derece elde eden milli yüzücü, ilk sırayı alarak altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Kuzey Tunçelli için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre Serbest Finalinde 14:55.64'lük derecesi ile altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Kuzey Tunçelli’yi kutluyorum. Altın madalya elde edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.”

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