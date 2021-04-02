Kuzey Makedonya mağlubiyeti Alman basınında: 'Yine kendini rezil etti'
Kuzey Makedonya'ya kaybeden Almanya Milli Takımı'nı ülke basını yerden yere vurdu.
Almanya'nın Dünya Kupası Elemeleri’nde Kuzey Makedonya’ya 2-1 kaybetmesi büyük yankı uyandırdı.
Kicker: “Yine bir rezalet. Marttaki milli maçlar büyük bir darbe ile sona erdi.”
Bild: “Nasıl bir rezalet. Acınacak durumda”
Süddeutsche Zeitung: “Alman futbolu Ermenistan ve Kuzey Makedonya’nın arkasına düştü.”
Tagesspiegel: “Almanya kendisini rezil etti.
KUZEY MAKEDONYA CEPHESİ: 1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL!
Sportclub: “Kuzey Makedonya, Almanya’nın nasıl yenilebileceğin gösterdi.”
Telma: “Kuzey Makedonya, Almanya’yı mağlup etti ve her zaman hatırlanacak yeni bir tarih yazdı.”
Emagazin: “1 Nisan şakası değil: Kuzey Makedonya, Almanya’ya karşı tarihi zafer elde etti.”
Sportm: “Günaydın! Rüya görmüyorsunuz. Evet, Kuzey Makedonya dün akşam Almanya’yı ezdi.”
Slobodenpecat: “Elmas’ın aslan kalbi: Tüm haksızlıklara rağmen başardık.”
Tocka: “Makedonya için tarihi zafer. Duisburg’da diz çöktürdü”.