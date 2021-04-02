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Futbol
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kuzey Makedonya mağlubiyeti Alman basınında: 'Yine kendini rezil etti'

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Kuzey Makedonya mağlubiyeti Alman basınında: 'Yine kendini rezil etti'

Kuzey Makedonya'ya kaybeden Almanya Milli Takımı'nı ülke basını yerden yere vurdu.

Almanya'nın Dünya Kupası Elemeleri’nde Kuzey Makedonya’ya 2-1 kaybetmesi büyük yankı uyandırdı.

Kicker: “Yine bir rezalet. Marttaki milli maçlar büyük bir darbe ile sona erdi.”

Bild: “Nasıl bir rezalet. Acınacak durumda”

Süddeutsche Zeitung: “Alman futbolu Ermenistan ve Kuzey Makedonya’nın arkasına düştü.”

Tagesspiegel: “Almanya kendisini rezil etti.

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KUZEY MAKEDONYA CEPHESİ: 1 NİSAN ŞAKASI DEĞİL!

Sportclub: “Kuzey Makedonya, Almanya’nın nasıl yenilebileceğin gösterdi.”

Telma: “Kuzey Makedonya, Almanya’yı mağlup etti ve her zaman hatırlanacak yeni bir tarih yazdı.”

Emagazin: “1 Nisan şakası değil: Kuzey Makedonya, Almanya’ya karşı tarihi zafer elde etti.”

Sportm: “Günaydın! Rüya görmüyorsunuz. Evet, Kuzey Makedonya dün akşam Almanya’yı ezdi.”

Slobodenpecat: “Elmas’ın aslan kalbi: Tüm haksızlıklara rağmen başardık.”

Tocka: “Makedonya için tarihi zafer. Duisburg’da diz çöktürdü”.

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