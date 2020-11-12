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GeriFutbol Kuzey Makedonya, EURO 2020 biletini tek golle aldı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 22:35 | Son Güncelleme:

Kuzey Makedonya, EURO 2020 biletini tek golle aldı!

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Kuzey Makedonya, EURO 2020 biletini tek golle aldı!
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada Goran Pandev attı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

EURO 2020, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

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