×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kuzey Makedonya cephesinden A Milli Takım itirafı: 'Türkiye çok güçlü, ezelden beri takip ederim'

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Kuzey Makedonya#Sedioski
Kuzey Makedonya cephesinden A Milli Takım itirafı: Türkiye çok güçlü, ezelden beri takip ederim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 20:44

Kuzey Makedonya'da teknik direktör Goce Sedloski ve Ezgjan Alioski, A Milli Takım hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Milli Futbol Takımı ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör Goce Sedloski, güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek, iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi.

Sedloski ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ezgjan Alioski, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takım oluşturma aşamasında olduklarını belirten Goce Sedloski, "Kısa bir sürede bunu başarmak zor ama oyuncularımızdan son derece memnunum. Yarın sahada iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız. Yeni oyuncularımızla yapabileceğimizin en iyisini yapmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınGoran Pandevden A Milli Takım ve Galatasaray açıklamasıGoran Pandev'den A Milli Takım ve Galatasaray açıklaması!Haberi görüntüle

Ofansif bir oyun oynamak istediklerini aktaran Sedloski, "Değerli bir takımla karşılaşacağız. Türkiye, çok güçlü bir takım. Birçok büyük takımda oynayan kaliteli oyuncuları var. Türkiye'ye 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

Kuzey Makedonya cephesinden A Milli Takım itirafı: Türkiye çok güçlü, ezelden beri takip ederim

- Alioski: "Dünya Kupası'nı Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim"

Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, A Milli Takım'ın çok güçlü olduğunu vurgulayarak, 2026 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibi destekleyeceğini kaydetti.

Türkiye'ye yeniden gelmenin çok kıymetli olduğunu dile getiren Alioski, "Türkiye karşısında elimizden geleni yaparak en iyi mücadelemizi vereceğiz. Türkiye çok güçlü bir takım. Türkiye'yi ezelden beri takip ediyorum. Burada oynadığım için ailem ve arkadaşlarım var. Dünya Kupası'nı bir Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Kuzey Makedonya#Sedioski

BAKMADAN GEÇME!