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Kuzey Londra derbisindeki gol düellosunda zafer Arsenal'in

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#Premier Lig#Arsenal#Tottenham
Kuzey Londra derbisindeki gol düellosunda zafer Arsenalin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 18:51

Premier Lig'in 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

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Premier Lig'in 35. haftasında Kuzey Londra derbisinde Tottenham evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip 15. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, 27. dakikada Bukayo Saka ve 38. dakikada da Kai Havertz'in golleri ile ilk yarıyı 3-0 üstün tamamlandı.

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İkinci yarıda baskılarını arttıran ev sahibi takım 64. dakikada Cristian Romero'nun golüyle skoru 3-1 yaptı. Tottenham 87. dakikada da Heung-min Son'un penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca derbiyi Arsenal 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri puanını 80'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Tottenham ise 60 puanla 5. sırada kaldı.

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#Premier Lig#Arsenal#Tottenham

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