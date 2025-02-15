Kuzey Kore'de ilginç Premier Lig yasağı: 3 takımın maçları yayınlanmayacak!

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, spor ve yayıncılık tarihinin en ilginç yasaklarından birine imza attı.

The Sun'da yer alan habere göre; Kadrolarında Güney Koreli futbolcu bulunduran 3 Premier Lig takımının maçları artık Kuzey Kore'de yayınlanmayacak.

Söz konusu takımlar Son Heung-min'li Tottenham, Hee-chan Hwang'lı Wolverhampton, ve Ji-soo Kim'li Brentford.

Rejimin bu kararı Güney Kore'yi düşman devlet olarak tanımladığı ve futbolcular vasıtasıyla bu ülkeye ve insanlarına sempati duyulmasını önüne geçmek amacıyla aldığı belirtiliyor.

ÜLKEDEKİ MAÇLARIN YAYINLARI DA 4 AY SONRA, 60 DAKİKA OLARAK YAPILIYOR

Öte yandan Kuzey Kore'deki yerel lig maçlarının yayınları da 90 dakikadan 60 dakikaya indirildi. Ve bu görüntüler de maçlar oynandıktan dört ay sonra yayınlanıyor.

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Sun'ın değerlendirme aldığı bir Tottenham taraftarı, bu kararı, "Kuzey Koreliler oynadığımız futbolu izleyemedikleri için kendilerini şanslı sayabilir" sözleriyle esprili bir şekilde değerlendirdi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Tottehham, Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor.