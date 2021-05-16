MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nden çekildi
GeriFutbol Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nden çekildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nden çekildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nden çekildi

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin ikinci turunda mücadele eden Kuzey Kore, organizasyondan çekilme kararı aldı.

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun FIFA'ya iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı. 

Asya Elemeleri'nin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, Türkmenistan, Lübnan ve Sri Lanka ile mücadele eden Kuzey Kore, 4. sırada yer alıyordu.

Kuzey Kore, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore, 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemelerinden çekildi

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi