MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKuzey İrlanda 1 - 5 Norveç (Sörloth'tan 2 gol, Omar Elabdellaoui'den 1 asist)
GeriFutbol Kuzey İrlanda 1 - 5 Norveç (Sörloth'tan 2 gol, Omar Elabdellaoui'den 1 asist)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.09.2020 - 23:56 | Son Güncelleme:

Kuzey İrlanda 1 - 5 Norveç (Sörloth'tan 2 gol, Omar Elabdellaoui'den 1 asist)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Norveç'in Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda'yı deplasmanda 5-1 yendiği maça Trabzonsporlu Alexander Sörloth damgasını vurdu. Yıldız futbolcu maçta 2 gol atarken, Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui de 1 asistle oynadı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Kuzey İrlanda ile Norveç karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Norveç henüz 2. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin golüyle öne geçti. 

6'da Paddy McNair durumu 1-1'e getirirken, 1 dakika sonra Erling Haaland ve 19'da Alexander Sörloth'un golleriyle devre 3-1 sona erdi. 

 

Norveç ikinci yarıda da durmak bilmedi. 47'de bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, durumu 4-1'e getirirken, 58'de ise Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin asistinde Haaland skoru belirledi ve Norveç sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Norveç puanını 3'e yükseltirken, Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi / 1. Grup
Hollanda-İtalya: 0-1
Bosna Hersek-Polonya: 1-2

B Ligi / 1. Grup
Avusturya-Romanya: 2-3
Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

B Ligi / 2. Grup
İsrail-Slovakya: 1-1
Çekya-İskoçya: 1-2

C Ligi / 4. Grup
Kazakistan-Belarus: 1-2
Arnavutluk-Litvanya: 0-1

Kuzey İrlanda 1 - 5 Norveç (Sörlothtan 2 gol, Omar Elabdellaouiden 1 asist)

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle