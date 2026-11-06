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Kuyt, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu'dan toplantı kararı

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#Emre Belözoğlu
Kuyt, Fenerbahçeden ayrılıyor mu Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğludan toplantı kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 10:24

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini Liverpool karşısında yaşatan teknik sorumlu Dirk Kuyt'a dair yeni bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe’de herkesin kafasındaki en önemli soru Liverpool galibiyetinde takımın başında olan Teknik Sorumlu Dirk Kuyt’ın, Emre Belözoğlu döneminde de sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı oldu.

Kuyt, Fenerbahçeden ayrılıyor mu Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğludan toplantı kararı

SON SÖZ BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DA!

Emre Belözoğlu dönemi önceki gün yapılan idmanla başlarken, Dirk Kuyt için son sözün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’da olduğu öğrenildi.

Kuyt, Fenerbahçeden ayrılıyor mu Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğludan toplantı kararı

KRİTİK TOPLANTI

Sarı-lacivertli kulübün patronunun, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yapacağı toplantının ardından Dirk Kuyt ile ilgili kararını vereceği bildirildi.

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Kuyt, Fenerbahçeden ayrılıyor mu Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğludan toplantı kararı

KUYT NE DEMİŞTİ?

Dirk Kuyt maçtan sonra devam edip etmeyeceği sorusuna, “Fenerbahçe’de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim” cevabını vermişti.

Kuyt, Fenerbahçeden ayrılıyor mu Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğludan toplantı kararı

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#Fenerbahçe#Dirk Kuyt#Emre Belözoğlu

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