Kuyt, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu'dan toplantı kararı

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Fenerbahçe’de herkesin kafasındaki en önemli soru Liverpool galibiyetinde takımın başında olan Teknik Sorumlu Dirk Kuyt’ın, Emre Belözoğlu döneminde de sarı-lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı oldu.

SON SÖZ BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'DA!

Emre Belözoğlu dönemi önceki gün yapılan idmanla başlarken, Dirk Kuyt için son sözün Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’da olduğu öğrenildi.

KRİTİK TOPLANTI

Sarı-lacivertli kulübün patronunun, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yapacağı toplantının ardından Dirk Kuyt ile ilgili kararını vereceği bildirildi.

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KUYT NE DEMİŞTİ?

Dirk Kuyt maçtan sonra devam edip etmeyeceği sorusuna, “Fenerbahçe’de çok mutluyum. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansı verdi. Beni burada istediği sürece, Emre de buna tamamsa ben kalmaya devam edeceğim” cevabını vermişti.