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Kütahya Belediye Başkanı Ali Işık'tan yasa dışı bahis iddiası!

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#Kütahya#TFF#1. Lig
Kütahya Belediye Başkanı Ali Işıktan yasa dışı bahis iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Işık, “Kütahya-Mersin İY maçının devre arası bir taraftarın telefonuna ‘Hakem penaltı çalacak, 1.5 milyon Euro yatırılacak’ mesajı geldi. Nitekim 73. dakikada hakem olmayan penaltı verdi” dedi.

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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 12 Mart Pazar günü oynanan 1-1’lik Belediye Kütahyaspor- Mersin İdmanyurdu maçında, hakem Celal Bayraklı’nın 73. dakikada olmayan bir penaltıyı çaldığını ve yasa dışı bahis olayına Mersinli yöneticilerinin de katıldığını ileri sürdü.

Özel, “Tribünde yer alan bir Kütahya taraftarına mesaj geliyor. Mesajda hakemin penaltı çalacağı ve yasa dışı bahis şirketine 1.5 milyon Euro yatırılacağı yazıyor. Nitekim 73. dakikada penaltı çalınıyor. Pozisyonda 3 kişi birden yere düşüyor. Kime penaltı çalındığı belli değil. Hakem 34 numaralı oyuncuya (Özkan Zileli) penaltı yapıldı diyor. Oyuncu ise penaltıya muhatap olmadığını söylüyor. Penaltı öncesi ve sonrasında Mersinli yöneticilerin telefon trafiği de kameralarda mevcut. Organize bir suç mevcut. Şikayetimizi Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptık. TFF ve MHK’ya da bildirdik” dedi.

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#Kütahya#TFF#1. Lig

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