Kusursuz ‘kırmızı’ duvar & Arda Güler

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‘Sarı Duvar’ı kırmızıya boyamakla kalmadılar, tüm tribünleri bu büyük heyecana fazlasıyla ortak ettiler. Öylesine organize ‘milli takım taraftarı’ vardı ki; 1-1’in moral bozukluğu ne sahada ne tribünde hissedildi. Kale arkası tribünlerinin alt bölümündeki 9 kişilik davulcu grubuna da ayrı parantez… Görüş açılarından dolayı maçı izleyemediler ama o büyük coşkunun yaratılmasında, stadın karnaval havasına dönüşmesinde büyük pay sahibi oldular.

İşin saha boyutuna gelecek olursak;

Çıplak gözle de net bir şekilde gördük ki oyun hızımız beklediğimiz düzeyde değil. 6 numara pozisyonunda Kaan Ayhan çok iyi niyetliydi. Ancak set oyunundaki hücum aksiyonlarımızda tempomuz gerideydi. Burada topu hızlı çeviremeyince rakip, savunmada kolayca gardını aldı. Hal böyle olunca üçüncü bölgede Barış Alper’i demarke pozisyonda topla buluşturamadık.

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DAHA AGRESİF VE CAYDIRICI OLMAK LAZIM

Takım savunmasında zaman zaman problemler yaşadık. Burada kanatların özellikle skor olarak önde olduğumuz maçlarda daha agresif, caydırıcı olması lazım. Gürcistan kalite ve yetenek anlamında üst düzey bir takım olmasa da kalemize çok rahat geldi. Rakibe 15 şut imkanı verdik.

Samet Akaydin, Adana Demirspor döneminden bu yana kendisine güvenen hocasını mahcup etmedi. Son dakikada çıkardığı topun dışında da kritik müdahaleler yaptı ve Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikili oluşturdu.

Ve Arda Güler…

Yaratıcılığının sınırı yok. Bunu zaten defalarca kanıtlamıştı, bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

TAMAMEN DİREKSİYONA GEÇTİ

Vincenzo Montella, ikinci yarıyla birlikte bir ara Arda’yı ileri uçta görevlendirdi. Arda alışık olmadığı yerde olmasına karşın birçok pozisyonda rakip için tehdit oluşturdu. 65’te ise göstere göstere, sol ayağıyla inanılmaz bir gole imza atıp milyonları ayağa kaldırdı. Arda’yı belki aylarca hayalini kurduğu o muhteşem gol öyle rahatlattı ki, genç yıldız oyunun son bölümünde tamamen direksiyona geçti. Savunma önüne gelip top dağıttı. Oyunun durduğu bölümlerde takım arkadaşlarıyla sık sık konuşup kendisinden yaşça büyük ağabeylerini motive etmeye çalıştı.

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Gürcistan galibiyetiyle sadece grupta ipleri elimize almadık, Portekiz maçına mental olarak daha rahat çıkma fırsatı yakaladık.

BVB Dortmund Stadı’nda takım-taraftar bütünleşmesiyle elde edeceğimiz ikinci bir zafer, farklı hayaller kurmamızı sağlayacak.

Yolun açık olsun Türkiye…