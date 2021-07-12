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Futbol
KUŞADASI, (DHA)
Haber Giriş: 12.07.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Kuşadasıspor 20 yıl sonra profesyonel lige döndü

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Kuşadasıspor 20 yıl sonra profesyonel lige döndü

Kuşadasıspor 20 yıl sonra profesyonel liglere döndü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off finalinde Aliağa Futbol’u normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltılarla 4-2 yenen Kuşadasıspor, mutlu sona ulaştı.

Ege ekibi, 2000-2001 sezonunda veda ettiği 3’üncü Lig’e yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan finali kazanan Kuşadasıpor’da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Kariyerinde Çine Madranspor ve Muğlaspor’u da 3’üncü Lig’e çıkaran Ferhatoğlu, "Kuşadası’nın 21 yıllık hasreti son buldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Takımımı kutluyorum. Çok değerli bir galibiyet alarak yeniden liglere döndük. Kulübümüz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kuşadasıspor 20 yıl sonra profesyonel lige döndü

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