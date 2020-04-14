Kurşunlu'nun Chelsea maçı öncesi unutulmaz Sergen Yalçın anısı...

Radyospor'a konuşan Ramazan Kurşunlu, "Beşiktaş'a Altay'dan transfer olmuştum, aradan 2 ay geçmişti. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Chelsea ile oynayacağız, maç toplantısı öncesinde asansöre bindim, yanımda Ahmet Dursun ve Sergen Yalçın vardı. Ben inanılmaz heyacanlıydım. Sergen Ağabey, "Ramazan yüzün bembeyaz, hasta mısın? diye sordu. Ben de, "Sergen Ağabey çok heyecanlıyım." cevabını verdim. Sergen Ağabey, "Oğlum, Chelsea'ye atarım 2 tane, sonra Türkiye'ye rahat rahat döneriz." dedi.

"Sergen Yalçın, Terry'nin formasını istemedi"

Maçtan sonra Chelsea'nin malzemecisi John Terry'nin formasını Sergen Ağabey'e getirdi, Teryy formasını değiştirmek istiyormuş, Sergen Ağabey formasını verdi fakat Terry'in formasını istemedi. Ağabey neden böyle yaptın dedim, "Ramazan, ben Sergen Yalçın'ım" dedi... Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta teknik direktör olarak futbolculuğunda olduğu gibi başarılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Evde sağlık bulalım"

Kurşunlu, kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörlerin ise Lucescu ile Del Bosque olduğunu söyledi. Ramazan Kurşunlu sözlerine "Evde kalalım, evde sağlık bulalım." şeklinde noktaladı.