Kurşun geçirmez otobüsteki 450 sevda mesajı!

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Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı için özel olarak üretilen son model otobüsünü dün düzenlenen törenle teslim aldı. Gürsel Turizm sponsorluğundaki Mercedes marka otobüs, gerek yapım aşamasındaki detaylar ve gerekse sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Otobüsün yapımında fabrikada çalışan yaklaşık 450 Fenerbahçe taraftarı mühendis ve işçi görev yaptı. Otobüsün banda konulduğu gün bu 450 işçi şasiye sarı lacivertli kulübe sevgilerini, iyi dileklerini içeren mesajlar yazdı.

Cumhuriyet'in 101. yılına özel yazı

Şasiye yazılan mesajlar arasında, teknik direktör Jose Mourinho’ya ithafen “The special one (özel biri)” ile “Fenerbahçe’ye yakışır”, “En büyük Fenerbahçe” gibi ifadeler dikkat çekti. Kurşun geçirmez olan son teknoloji ürünü otobüste futbolcuların rahatlığı için gereken her türlü konfor düşünülmüş. Lacivert rengin ağırlıkta olduğu otobüste Mustafa Kemal Atatürk çıkartması, Cumhuriyet’in 101. yıldönümüne özel bir yazı ve 28 şampiyonluğa ithafen dev boyutta ‘28’ rakamı gibi detaylar yer alıyor.

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Dzeko ve Mert Hakan da katıldı

Otobüsün teslim törenine Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetici Hulusi Belgü, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, başkan yardımcısı Hürer Fethi Gündüz, genel müdür Kerem Birant, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ve takım kaptanları Edin Dzeko ile Mert Hakan Yandaş katıldı.

50 yıldır Fenerbahçe'ye sponsor

Burak Kızılhan, törende yaptığı konuşmada, “Sadece futbolun değil; basketbol, voleybol şubelerimizin ve Fenerbahçe TV’nin ulaşım sponsorluğunu üstlenen Gürsel Turizm’e, bugüne kadar yapmış oldukları tüm desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant ise, 50 yıldır sarı lacivertli kulübe sponsorluk yaptıklarını belirterek, “Fenerbahçe her branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir ve bizler de bu yolda onların yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz“diye konuştu.

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