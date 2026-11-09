Kuranyi'den Aleksey Batrakov'a övgü: 'Arda Güler'i hatırlatıyor'

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Almanya Milli Takımı'nın eski golcüsü Kevin Kuranyi, Galatasaray'ın yeni yıldızı Aleksey Batrakov hakkında konuştu.

Kariyerinde Dinamo Moskova'da da forma giyen Kuranyi, Rus basınına açıklamalar yaptı.

İşte Kevin Kuranyi'nin sözleri;

Şu anda Rusya'nın en büyük yeteneği Aleksey Batrakov. Bence yakında Avrupa'da bir süper star olacak.

İNANILMAZ BİR OYUNCU

Bence yakında Avrupa'da bir süper star olacak. Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı maçı izledim ve Batrakov sahada en fazla dikkat çeken oyuncuydu. Nitelikleri hemen göze çarpıyor; tekniği, şut özelliği. Futbol zekası var ve parlak bir geleceği olan inanılmaz bir oyuncu.

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ARDA GÜLER'İ HATIRLATIYOR

Bana biraz Real Madrid'den Arda Güler'i hatırlatıyor. Benzer bir oyuncu tipi ama daha çok Arda Güler ile Como'dan Nico Paz'ın bir karışımı gibi.

BATRAKOV, BAYERN'DE OYNAR MI?

Nitelikleri göz önüne alındığında, Batrakov, Bayern Münih'e çok kolay uyum sağlayabilir ancak siyasi durum son derece karmaşık. Elbette bir Alman kulübü, Galatasaray'a para ödeyebilir, bu durumda transferin teknik bir engeli olmaz ancak siyasi sorun ortada duruyor ve buna bir cevabım yok. Nitelikleri Bayern Münih'te oynamasına imkan tanır ama bu zor bir durum.

Galatasaray forması altında 13 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.