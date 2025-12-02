Derbide çok konuşulmuştu! 'Kural hatası var' iddiası doğru değil

Haberin Devamı

Galatasaray, oyuncu değişiklikleri için oyunu 4 defa durdurunca ‘Kural hatası mı var?’ sorusu akıllara geldi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA DETAYI

Burada kural hatası yoktu zira Kazımcan Torreira kafa kafaya çarpışması sonucu oyundan çıkmak zorunda kalınca iki takım da 6 oyuncu değiştirme ve oyunu 4 defa durdurma hakkı kazandı.

METİN ÖZTÜRK: YASİN KOL KOLLANIYOR

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, derbide berbat bir hakem yönetimi olduğunu savundu. Öztürk, “Konuşmak istemiyorduk ama bu milat olmalı. Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Bu hakem, MHK tarafından mı, federasyon tarafından mı kollanıyor? Birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi, bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray’ı oynatmamak üzere kuruluydu. Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maça verilerek ödüllendirildi” diye konuştu.

Haberin Devamı

BU TiYATROYU SEYRETMEYECEĞiZ

Galatasaray olarak her türlü adaletsizliğin karşısında olduklarını söyleyen Öztürk şöyle devam etti: “Gerçekten ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz de bu tiyatroyu seyrediyoruz. Biz Galatasaray olarak bu tiyatroyu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Bunu unutmayın, aklınıza yazın, kazıyın. Galatasaray her türlü adaletsizliğin karşısındadır. Biz 95’inci dakikada o golü yemeyip, kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektik.“ Öztürk ayrıca “Kazımcan’a bir çakmak atıldı. 1 santimetre aşağı gelse kör olacaktı. Mutlaka emniyetin 6222’den o kişiyi bulup, ceza vermesini istiyoruz” diye konuştu.