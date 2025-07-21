Kura şansı yanınızda olsun! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oluyor

Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 3. eleme turu kuraları bugün çekilecek. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimleri sonucunda Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli olacak.
Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe’nin Lig Yolu’nda yer alacağı Devler Ligi kurası, TSİ 13.00’te başlayacak. Sarı lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak. Rakibini geçmesi halinde play-off’a yükselecek Fenerbahçe, elenirse Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
AVRUPA LiGi TSi 14.00’TE
Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası, TSİ 14.00’te gerçekleştirilecek. Kurada, 2. eleme turunda mücadele verecek Beşiktaş’ın, Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’i elemesi halinde muhtemel rakibi ortaya çıkacak.
KONFERANS LiGi TSi 15.00’te
Başakşehir'in yer aldığı Kupa-3’te 3. eleme turu kurası, TSİ 15.00’te başlayacak. 2. turda Cherno More takımını geçmesi durumunda temsilcimizin ve Avrupa Ligi’nde Shakhtar’a elenmesi halinde Beşiktaş’ın olası eşleşmeleri belirlenecek.