Kura şansı bizimle olsun! A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oluyor

#A Milli Erkek Futbol Takımı#Bizim Çocuklar#Dünya Kupası
Tek maç üzerinden oynanacak 2026 Dünya Kupası Play-off turunun kuraları bugün 15.00'te İsviçre'de çekilecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi’nde, TSİ 15.00’te düzenlenecek törende, E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye’nin play-off etabındaki rakibi belli olacak. Kura çekimine, elemelerden gelecek 12 grup ikincisi ile Uluslar Ligi’nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen toplam 4 takım katılacak.

Kurada dört ayrı gruba her torbadan birer takım gidecek. İlk üç torbadaki takımlar FIFA Dünya Sıralaması’na göre yerleştirilirken, son torbada Uluslar Ligi’nden gelen ekipler yer alacak. Her grupta karşılaşmalar tek maç eliminasyon sistemine göre, seri başı takımların sahasında oynanacak. Türkiye ilk torbada olduğu için yarı final maçını 4. torbada yer alan İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya veya Kuzey İrlanda takımlarından biriyle oynayacak.

Bugünkü kurada ayrıca final maçlarının hangi takımın sahasında oynanacağı da belirlenecek. Ay yıldızlı ekibimiz yarı finali geçerse finalde, 2 ve 3. torbada yer alan takımlardan biriyle karşılaşacak. Dört takımın Dünya Kupası vizesi alacağı play-off etabında yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart’ta oynanacak.

KURA ÇEKiMi ÖNCESi TORBALAR

1. TORBA
İtalya
Danimarka
Türkiye
Ukrayna

2. TORBA
Polonya
Galler
Çekya
Slovakya

3. TORBA
İrlanda C.
Arnavutluk
B.Hersek
Kosova

4. TORBA
İsveç
Romanya
K.Makedonya
K.İrlanda

MiLLi TAKIM 25. SIRAYA YÜKSELDi

FiFA kasım ayı dünya sıralamasını açıklarken, Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı. Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017’den bu yana en iyi derecesini elde etti. Sıralamada İspanya liderliğini devam ettirirken, Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.

