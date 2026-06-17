Kura şansı bizimle olsun!

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Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. Türk kulüplerinin de dahil olacağı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Bu etapta Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ve Konferans Ligi’nde Başakşehir kuraya dahil olacak. İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi’nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde ise 23 ve 30 Temmuz’da oynanacak.

Kura çekimi saat 13.00’te başlayacak

Süper Lig’de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde ‘lig yolu’ndan yola başlarken bugün yalnızca iki muhtemel rakibi var: İskoçya’dan Herts veya Polonya’dan Gornik Zabrze... Sturm Graz’la birlikte bu turda seri başı olan sarı lacivertli ekip bu iki takımdan biriyle eşleşecek. Avrupa Ligi’ndeki iki ekibimizden Beşiktaş ise seri başı değil... Kartal bu nedenle Benfica, Ferençvaroş, Viktoria Plzen gibi güçlü ekiplerle eşleşebilecek biriyle eşleşecek. Konferans Ligi’ndeki Başakşehir ise seri başı olacak ve nispeten rahat ekiplere düşecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00’te, Avrupa Ligi saat 14.00’te, Konferans Ligi ise saat 15.00’te başlayacak.

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