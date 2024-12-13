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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Takımımız, E Grubu'nda İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella konuştu.

HACIOSMANOĞLU: HOLLANDA İLE BİR HESABIMIZ VAR

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "22 senenin üzerine Cenab-ı Allah nasip eder, inşallah ABD'ye gideriz. 22 sene oldu. Ben inanıyorum, tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonu. Amerika'ya gideceğimize sonsuz inancımız var. Bizler de elimizden geleni yapacağız arkadaşlarla beraber. Hollanda ile bir hesabımız var. İspanya'yı yenmeleri için onları destekleyeceğiz, dua edeceğiz. Sonrasında biz kendi işimize bakacağız." dedi.

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Hollanda ile eşleşmek istediklerini söyleyen TFF Başkanı, "İki komşu ülke. Hollanda ile EURO 2024'ten kalan bir hesabımız var, İspanya'yı yenmelerini ve eşleşmemizi istiyoruz. Bence dengeli bir grup oldu. 22 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bence tarihin en iyi jenerasyonu. Cenab-ı Allah'ın izniyle ABD'ye gideceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MONTELLA: SAVAŞA HAZIRIZ

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Belki en zor gruplardan bir tanesindeyiz. Herkese hazırız. Rakip fark etmez. İspanya son turnuvanın galibi. 3. torbadan da zor rakiplerden biri, Gürcistan geldi. 4. torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan geldi ama fark etmez, biz hazırız." dedi.

İlk hedefin liderlik olduğunu dile getiren Montella, "İyi ve genç bir takıma sahibiz, inanıyorum ki böyle yüksek seviyede maçlar oynamamız oyuncularımızı fiziki ve zihinsel olarak geliştirecektir. 22 yıl çok uzun bir süre ama biz bu gruba hazırız ve lider çıkmak istiyoruz. Lider olamazsak da ikinci olarak play-off'a gitmek istiyoruz. Oyuncularımız tecrübe kazanıyor. Bu maçlar, oyuncularımızı da geliştirecektir. 22 yıl çok uzun bir süre, 22 yıldır Dünya Kupası'na katılmadık. Biz hazırız, grubu kazanmak istiyoruz. Grubu kazanamazsak playofflara katılmak istiyoruz." sözlerini kullandı.