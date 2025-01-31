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Kura çekimi sonrası işler karıştı: Galatasaray'ın Morata transferinde pürüz çıktı!

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#Transfer#Galatasaray#Alvaro Morata
Kura çekimi sonrası işler karıştı: Galatasarayın Morata transferinde pürüz çıktı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 19:01

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna katmak istediği İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferinde pürüz çıktı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dün akşam saatlerinde Alvaro Morata'nın transferi konusunda hem kulübü Milan hem de oyuncu tarafıyla anlaşmaya varmıştı.

10 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtilen İspanyol golcünün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyordu.

KURA ÇEKİMİ SONRASINDA TRANSFERDE PÜRÜZ ÇIKTI

İtalyan devi, Morata'nın ayrılığına onay vermek için Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i kadrosuna katmayı bekliyordu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Feyenoord ve Milan'ın Şampiyonlar Ligi play-off'unda eşleşmesi Santiago Gimenez transferini zorlaştırdı. İki kulüp orta yolu bulmak için hala görüşmelerini sürdürüyor.

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ALTERNATİFİ ALINMAZSA MORATA'NIN AYRILIĞINA ONAY YOK!

Milan'ın Morata yerine birini bulmadan İspanyol golcünün transferine onay vermeyeceği belirtilirken, Santiago Gimenez transferinin gerçekleşmemesi durumunda alternatif olarak Udinese'de forma giyen Lorenzo Lucca isminin belirlendiği kaydedildi.

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ALVARO MORATA'NIN KARİYERİ

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve son olarak Milan gibi takımların formalarını giyen Alvaro Morata, bugüne dek kulüp düzeyinde çıktığı 531 maçta 178 gol - 72 asistlik performans sergiledi.

İspanya Milli Takımı'nda da 84 kez görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, 37 gol - 8 asist üretti.

Kura çekimi sonrası işler karıştı: Galatasarayın Morata transferinde pürüz çıktı

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#Transfer#Galatasaray#Alvaro Morata

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