Kupasız kalan Beşiktaş'ın tek umudu Avrupa vizesi!

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Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Beşiktaş seyircisi önünde öne geçtiği maçta Göztepe’ye 3-1 yenilerek turnuvaya veda ederken 2024-25 sezonunu kupayla tamamlama şansını da kaybetti.

2023-24 sezonunda Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ve Fernando Santos dahil 5 farklı teknik adamın görev yapmasına rağmen finalde Trabzonspor’u deviren Kartal, Kupa 2’de mutlu sona ulaşmış sonra da tarihi bir skorla Galatasaray’ı devirip TFF Süper Kupa’nın sahibi olmuştu. Ancak sonraki süreçte Beşiktaş ne ligde, ne Avrupa’da umduğunu bulabildi.

SÜPER LiG’DE BU SEZON 6 KEZ MAĞLUP OLDU

· Siyah beyazlılar bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik alırken 6 kez kaybetti. Attığı 41 gole karşılık 27 kez de topu ağlarından çıkardı.

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· UEFA Avrupa Ligi’nde 2. ön elemelerde olmak üzere çıktığı 10 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez kaybetti, 1 kez de berabere kaldı.

· ZİRAAT Türkiye Kupası’nda da grupta 3’te 3 yapmasına karşın turnuvaya son 8’de veda etti.

HEDEF SÜPER LiG’i iLK 3 ARASINDA BiTiRMEK

Kara Kartal’ın sezonun geri kalanındaki en büyük motivasyonu önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek. 47 puanla 4. sırada bulunan 1 maçı eksik Beşiktaş’ın bu hedefine ulaşabilmesi için en kötü senaryoda yerini koruması gerekiyor.

Öncelikli hedefi 3.’lük olan siyah beyazlılar geride kalan süreçte iç sahada Başakşehir, Hatayspor, Adana Demir ve Çaykur Rizespor ile oynayacak.

Deplasmanda ise Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bodrum’a karşı Beşiktaş’ı zorlu maçlar bekliyor.

HANGİSİ GERÇEK BEŞİKTAŞ?

Galatasaray'ın ve Bilbao'nun yenilmezliğini bitirdi, Fenerbahçe'ye ağır yara verdi.

Bu sezonki istikrarsız görüntüsüne rağmen Beşiktaş büyük maçlarda aldığı skorlarla dikkat çekti. TFF Süper Kupa’da 5-0 yendiği Galatasaray’a sahasında 2-1 yenilen Kartal geçen haftaki derbide ezeli rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılara bu sezon ilk mağlubiyetini tattıran kulüp olan Beşiktaş ilk yarıdaki derbide de Fenerbahçe’yi 1-0 yenerken zirve yarışında sarı lacivertlilere ağır bir yara vurmuştu.

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Yine Atletic Bilbao’nun Avrupa Ligi’ndeki yenilgisizlik serisine de 4-1 gibi flaş bir skorla son veren Beşiktaş’tı.