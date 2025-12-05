Kupanın mucizesi Beyoğlu Yeni Çarşı!

Haberin Devamı

Futbolda ülkemizin en geniş katılımlı organizasyonu olan Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonun en büyük sürprizini Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Kulübü yaptı. İstanbul ekibi, 139’u profesyonel, 16’sı amatör olmak üzere toplam 155 takımın katıldığı kupanın 4. turunda, Süper Lig dördüncüsü Göztepe’yi 1-0’lık skorla eleyerek adını gruplara yazdırmayı bildi. Bu, her açıdan eşi benzeri zor görülen bir başarı zira Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye’nin en mütevazı takımlarından biri. Kulübün sahibi ve başkanı olan iş insanı İskender Karadeniz, yıllardır kimseden herhangi bir destek almadan, hem parası hem emeğiyle Beyoğlu Yeni Çarşı’yı ayakta tutuyor. Doğru dürüst taraftar desteği de olmamasına rağmen kulübü TFF 2. Lig’e kadar çıkaran Karadeniz, diğer yandan Büyükçekmece ilçesinde satın aldığı bir araziye tamamen kendi imkanlarıyla dünya çapında bir tesis inşa ediyor.

6 YABANCILI GÖZTEPE'YE TÜRK GENÇLERİYLE MÜCADELE ETTİ

Sportif direktör Tuncay Uzun’un verdiği bilgilere göre Beyoğlu Yeni Çarşı, ilk 11’inde 6 yabancı bulunan Göztepe karşısına tamamen Türk gençlerden oluşan bir kadroyla çıktı. 8 futbolcusu bahis soruşturması nedeniyle ceza aldığı için altyapıdan yetiştirdiği oyunculara şans veren takımın kalecisi Muhammed Fatih Yeniay, hayatının ilk profesyonel maçına Göztepe karşısında çıktı. 16 yaşındaki Alperen Yılmaz 2. kez, 18 yaşındaki Arda Çeşmebaşı ilk kez, 18 yaşındaki Mustafa Arda Akbaş 2. kez ilk 11’de oynadı. Santrforda forma giyen Emir Ali Ağeçe 2 hafta önce BAL Ligi takımı Bartınspor’dan transfer edilmişti. Beyoğlu Yeni Çarşı’nın yedek kulübesindeki 5 oyuncunun yaş ortalaması ise sadece 18’di.

ÖNCELİK HEDEF OYUN KALİTESİ VE DÜZENİ

İki yılı aşkın süredir Beyoğlu Yeni Çarşı’nın teknik direktörlüğünü yapan Efe İnanç, Göztepe karşısında elde ettikleri galibiyetin hem kendilerine hem de oyuncularına büyük moral olduğunu belirtirken, kulüp olarak futbol felsefelerini şöyle sıraladı: “Öncelikli hedefimiz skordan bağımsız olarak oyunun kalitesine ve düzenine önem vermek. Oyun genelinde topa sahip olmak, kolay kaybetmemek ve olabildiğince doğru konumlanmak üzerine çalışıyoruz. Başkanımız ve yöneticilerimiz ile benim fikirlerimin uyuşması en büyük avantajımız.” Toplam kadro değeri 2.6 milyon Euro olan Beyoğlu Yeni Çarşı, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta geride kalan 13 maçta topladığı 13 puanla 13. sırada yer alıyor. Kulübün şu günlerde en önemli sorunu, bahis soruşturmasında 8 futbolcusunun ceza almış olması.

