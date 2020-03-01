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GeriFutbol Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.03.2020 - 12:07,Son Güncelleme:/

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

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Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta
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Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Öte yandan, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.

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