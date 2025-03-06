Kupadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yerli mi yoksa yabancı hakem mi yönetecek? TFF kanadından ilk açıklama geldi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Çekilen kuramız hayırlı, uğurlu olsun. Güzel karşılaşmalar var. Belki de son yıllar Türkiye Kupası'nda olmayacak kadar heyecan önümüzde bizi bekliyor. Formatla ilgili eleştiriler oldu. Bir sarı kartla elenen takımlarımız oldu ve bu dile getirdiler. Geçtiğimiz yıl belirlenmiş formattı. Ufak, tefek aksilikler olmuş olabilir. Belki haksızlıklar söz konusu olmuş olabilir. Önümüzde güzel maçların olduğu belki de formatın o kadar da kötü olmadığı, heyecanlı karşılaşmalara fırsat verdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıldan itibaren elemeli sistemle devam etmeyi düşündüğümüzü belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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KUPADAKİ DERBİNİN HAKEMİ YERLİ Mİ YABANCI MI OLACAK?

Çeyrek finaldeki Fenerbahçe ile Galatasaray derbisinde yabancı hakem olup, olmayacağının sorulması üzerine Otyakmaz, "Kendi fikrim bu; yerli hakemlerimize de bu tür karşılaşmaları yönettirip, onların tecrübelenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum. Her iki takımın isteğine ve yönetim kurulumuzun kararına göre bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.