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Kupada kırmızı kart gören Enis Destan’a 3 maç ceza

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#Trabzonspor#PFDK#Enis Destan
Kupada kırmızı kart gören Enis Destan’a 3 maç ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 16:03

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor forması giyen Enis Destan’a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 maç men cezası verildiğini açıkladı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27.04.2024 tarih ve 75 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.04.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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2- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN ’ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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#Trabzonspor#PFDK#Enis Destan

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