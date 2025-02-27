Kupada Galatasaray’ın evinde Konyaspor'u konuk edeceği maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

GALATASARAY GRUPTA 2. SIRADA

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

ASLAN’A 3 PUAN YETİYOR

Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Jelert, Eyüp, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Ahmed

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Konyaspor: Deniz, Oğulcan, Adik, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf, Kramer

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan son 7 resmi maçın 5’inde ilk yarılar berabere bitti.

Konyaspor, Galatasaray deplasmanında tarihi boyunca oynadığı 26 maçta galibiyet alamadı.

Galatasaray’ın iç sahada oynadığı son 13 resmi maçın 11’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Konyaspor’un Türkiye Kupası’nda oynadığı son 7 maçın 6’sında karşılıklı gol olmadı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %53’ü ev sahibinin galibiyetinden yana.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU

Galatasaray'ın kazanması gerekiyor. Konyaspor'un da 6 puanı olmasına rağmen çeyrek final bileti cepte değil. Öyle ki en basit hesapla hem Galatasaray hem de Başakşehir galip gelirse, Konyaspor ilk 2 dışında kalıyor. Oyun olarak eleştirilen bir dönemde Okan Buruk. Dolayısıyla kupada, iç sahada bu imajı toparlamaya çalışacaklardır. Fakat kupa kulvarı her zaman sürprizlere açıktır ve Konya'nın da kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Karşılıklı goller izleyebiliriz bu mücadelede.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Galatasaray'ın galibiyetine 1.28 yerine 1.33, beraberliğe ise 4.35 yerine 4.58 oran veriliyor. Konyaspor'un galibiyetinin oranı ise 5.62 yerine 5.92 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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GALATASARAY’DA 3 OYUNCU EKSİK

Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

KONYA’DA SLOWIK YOK

Sarı-Kırmızılılara konuk olacak Konyaspor’da ise kaleci Jakub Slowik dışında bir eksik bulunmuyor.

BU SEZON OYNANAN 2 MAÇI DA G.SARAY KAZANDI

Galatasaray bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.