Kupada Galatasaray’ın evinde Konyaspor'u konuk edeceği maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
GALATASARAY GRUPTA 2. SIRADA
Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.
ASLAN’A 3 PUAN YETİYOR
Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.
Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Jelert, Eyüp, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Ahmed
Konyaspor: Deniz, Oğulcan, Adik, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf, Kramer
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Bu maça oynayan Misli üyelerinin %53’ü ev sahibinin galibiyetinden yana.
MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER'İN YORUMU
Galatasaray'ın kazanması gerekiyor. Konyaspor'un da 6 puanı olmasına rağmen çeyrek final bileti cepte değil. Öyle ki en basit hesapla hem Galatasaray hem de Başakşehir galip gelirse, Konyaspor ilk 2 dışında kalıyor. Oyun olarak eleştirilen bir dönemde Okan Buruk. Dolayısıyla kupada, iç sahada bu imajı toparlamaya çalışacaklardır. Fakat kupa kulvarı her zaman sürprizlere açıktır ve Konya'nın da kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Karşılıklı goller izleyebiliriz bu mücadelede.
MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!
Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Galatasaray'ın galibiyetine 1.28 yerine 1.33, beraberliğe ise 4.35 yerine 4.58 oran veriliyor. Konyaspor'un galibiyetinin oranı ise 5.62 yerine 5.92 olarak gösteriliyor.
*** Oranlar değişiklik gösterebilir.
GALATASARAY’DA 3 OYUNCU EKSİK
Galatasaray, Konyaspor maçında üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
KONYA’DA SLOWIK YOK
Sarı-Kırmızılılara konuk olacak Konyaspor’da ise kaleci Jakub Slowik dışında bir eksik bulunmuyor.
BU SEZON OYNANAN 2 MAÇI DA G.SARAY KAZANDI
Galatasaray bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.