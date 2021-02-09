Kupada dev buluşma

Geçmişte Fenerbahçe’de birlikte forma giyen Erol Bulut ile Aykut Kocaman, bu kez rakip takımların başında sahaya çıkacak. Fenerbahçe’de Gustavo, Pelkas, İrfan Can, Başakşehir‘de Visca, Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Aleksic, Bolingoli ve Caiçara sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçıyla start alacak. Tek maçlı eleme usulünün geçerli olduğu karşılaşmayı kazanan takım, yarı finale adını yazdıracak. Ev sahibi Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Pelkas ve İrfan Can yok. Başakşehir’de ise sakatlıkları süren Visca, Chadli, Rafael, Mehmet Topal, Aleksic, Bolingoli ve Caiçara kesin yok; Berkay, Tolga Ciğerci, Mahmut ve Ömer Ali’nin durumları ise bugün netleşecek.

F.BAHÇE TARiHiNE GEÇTiLER

Ligde son sınavlarını kaybeden iki takımın da ‘çıkış maçı’ olarak gördüğü karşılaşmanın bir başka ilginç yönü, teknik adamların Fenerbahçe geçmişi. 1995-96 sezonunda sarı lacivertli takımda forma giyen Aykut Kocaman ile Erol Bulut, o sezon şampiyonluğu getiren 2-1’lik Trabzonspor maçındaki performanslarıyla Fenerbahçe tarihine adlarını yazdırmıştı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Bulut’un 83. dakikada yaptığı ortada topu ağlara gönderen Kocaman, sarı lacivertli ekibe 2-1’lik galibiyeti getirmişti. Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde de sarı lacivertli takımı 2010-13 ve 2017-18 yıllarında çalıştırmıştı.

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