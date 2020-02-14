Kupada Antalya derbisi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda İnegölspor'u, 5. turda Adanaspor'u, son 16 turunda Kasımpaşa'yı eleyen Aytemiz Alanyaspor, 5 Şubat'ta çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı evinde 2-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takıma 12 Şubat'taki rövanş mücadelesinde 3-1 yenilen turuncu-yeşilli ekip, bu sonuca rağmen ilk maçtaki skor avantajıyla yarı finale yükselen taraf oldu.

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkan ve bu sezon zirve mücadelesi veren Alanyaspor, ligdeki başarılı performansının yanı sıra bu yıl kupada tarihinde ilk kez yarı finale çıkarak dikkati çekti.



- Antalyaspor'un kupadaki performansı



Kupada 4. turda Niğde Anadolu FK'yı, 5. turda Eyüpspor'u, son 16 turunda Göztepe'yi eleyen Fraport TAV Antalyaspor ise çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

Antalya'da 6 Şubat'ta oynanan çeyrek final ilk maçında rakibiyle golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Sivas'ta dün oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında aldığı 1-1'lik sonuçla adını yarı finale yazdırıp Aytemiz Alanyaspor'un rakibi oldu.



- Akdeniz temsilcilerinden biri finalde



Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşması 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçı ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.



Antalya ekiplerinden biri, yarı final mücadeleleri sonunda diğer yarı finalistler Trabzonspor ile Fenerbahçe'den biriyle 21 Mayıs'ta finalde karşılaşacak.



- 11. randevu kupada



Antalyaspor ile Alanyaspor arasında Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlar, sezonları ve sonuçları şöyle:

Sezon Müsabaka Sonuç

1992-1993 Türkiye Kupası (Birinci Tur) Antalyaspor-Alanyaspor: 2-3 (penaltılarla)

2014-2015 1. Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 0-4

2014-2015 1. Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0

2016-2017 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 2-1

2016-2017 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 2-1

2017-2018 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-1

2017-2018 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 3-2

2018-2019 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1

2018-2019 Süper Lig Antalyaspor-Alanyaspor: 3-0

2019-2020 Süper Lig Alanyaspor-Antalyaspor: 0-0





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