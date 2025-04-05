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Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe!

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#Fenerbahçe Medicana#Eczacıbaşı Dynavit#AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
Kupa Voleyde şampiyon Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2025 18:22

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.

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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medicana, şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli takım, kupayı 5. kez müzesine götürdü.

Salon: Halkapınar

Hakemler: Erdal Akıncı, Nurper Özbar,

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, (Gizem Örge, Stysiak)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Boden, Stevanovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Jack (Simge Aköz, Hande Baladın, Rettke)

Setler: 26-24, 25-22, 28-26

Süre: 86 dakika (27, 29, 30)

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik ediyorum. Her iki takımımıza göstermiş oldukları performans için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe Medicana#Eczacıbaşı Dynavit#AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

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